بعد هدف مصطفى محمد.. من هم أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي.. فيديو

قدم المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد نفسه بأفضل طريقة لجماهير فريقه الجديد غلطة سراي وسجل هدفا في مشاركته الأولى مع فريقه ضد حامل لقب الدوري التركي إسطنبول باشاك شهير.

وكان نادي غلطة سراي التركي، قد أعلن أمس بشكل رسمي الحصول على خدمات مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية.

أول ظهور في الدوري التركي

سجل الدولي المصري مصطفى محمد، اليوم الثلاثاء، هدفاً في فوز فريقه الجديد غلطة سراي على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري التركي.

ووضع المدرب التركي فاتح تريم لاعبه المصري الوافد منذ أيام قليلة على مقاعد البدلاء بعد انضمامه لتدريبات الفريق، دون الانتظار لمزيد من الحصص التدريبية حتى يُقحمه في قائمة المباراة.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 46 بدلاً من أردا توران في محاولة لتطوير الجانب الهجومي للفريق، وكاد المهاجم المصري أن يسجل أولى أهدافه مبكراً بعد كرة عرضية حولها برأسية مرت إلى جوار القائم الأيسر.

اول اهداف مصطفي محمد مع جالاتاسراي من ضربة جزاء ⚽️ pic.twitter.com/ZoizhEh00H — Eslam Ahmed 'ٰۗٛۧۙﮩ'ٰۗٛ (@Eslam_a7med_20) February 2, 2021

وعاد مصطفى ليحاول من جديد على مرمى فريق أسطنبول باشاك شهير في الدقيقة 90+1 بعد التصدي لتسديد ركلة جزاء نجح من خلالها في إضافة هدف ثالث لفريقه.

الفوز رفع رصيد غلطة سراي إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط عن فنربخشة المتصدر بعد خوض كل فريق 22 مباراة.

يذكر أن مصطفى محمد قد انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف غلطة سراي لمدة موسم ونصف مُقابل مليوني دولار حصل عليها نادي الزمالك، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين إضافية.

وبذلك ينضم مصطفى محمد إلى قائمة من نجوم الملاعب المصرية الذين شاركوا في الدوري التركي على مدار السنوات الأخيرة، وهم: (محمد النني، تريزيجيه، أحمد حسن، أيمن عبد العزيز، عبد الظاهر السقا، بشير التابعي، أحمد بلال وإبراهيم سعيد).