"رسالة إلى طبيبه"... الكشف عن آخر فيديو لمارادونا قبل وفاته

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، عن آخر فيديو للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أماندو مارادونا، والذي وجه فيه رسالة إلى طبيبه وهو في منزله، حيث يقضي فترة نقاهة بعد الجراحة التي أجراها في المخ.

وظهر مارادونا في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهو يتناول حساء، وكانت بجانبه صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا، التي كانت تصور فيديو سيلفي، ووجّه خلاله رسالة إلى طبيبه ليوبولدو لوكي، إذ قال له: "أعاني من الكدمات ولكنني في حالة جيدة، تعلم أنني لا أحب العلاقات الحميمية، ولكنني أستطيع إخراج كل طاقتي برفقة الأشخاص الذين أحبهم".

​وتوفي مارادونا، بطل العالم لكرة القدم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز الستين وتم دفنه في مقبرة بالقرب من بوينس آيرس، فيما قالت وسائل إعلام أرجنتينية إن "تشريح الجثة أظهرت أن مارادونا توفي نتيجة أزمة رئوية حادة، ووجد في قلبه تمدد عضلة القلب.

ونقلت تقارير إعلامية أرجنتينية عن مصدر في علم الطب الشرعي، أن "الخبراء لم يعثروا على آثار لمخدرات أو كحول في جثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا"، مؤكدا أن "تحاليل الدم والبول التي أجراها مارادونا للمخدرات والكحول أعطت نتائج سلبية".