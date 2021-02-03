بعد طرده من مباراة غزل المحلة... الزمالك يعاقب فرجاني ساسي

قررت إدارة نادي الزمالك معاقبة اللاعب فرجاني ساسي، بعد طرده مساء أمس، من مباراة غزل المحلة، التي خسرها الأبيض بهدف مقابل هدفين، في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز.

وفرض الزمالك غرامة مالية على اللاعب التونسي ساسي، بسبب طرده أمام غزل المحلة، بعد التدخل العنيف مع محمد سامي، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتم طرد فرجاني ساسي، لاعب خط الوسط، من جانب محمد الحنفي، حكم المباراة، بعد التدخل العنيف مع محمد سامي، مدافع "الفلاحين"، وتسبب في إصابة اللاعب وخروجه من المباراة، وعدم قدرته على استكمالها.

وقررت إدارة الزمالك غياب التونسي عن المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، وتغريمه وفقا لما تنص عليه اللائحة، لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع اللاعبين، حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء، التي قد تؤثر على مسيرة الفريق في البطولة، إذا ما تكرر الأمر، خاصة قبل المباريات الهامة للفريق.

وحقق نادي غزل المحلة فوزا قاتلا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الأسبوع 11 من الدوري المصري.

الزمالك كان قد تقدم بهدف نظيف سجله فرجاني ساسي، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 86، بعد مرور 69 دقيقة.