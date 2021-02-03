مورينيو: نحن لا نصنع المعجزات... ومتفائل بعودة كين قريبا

أطلق البرتغالي، جوزيه مورينيو، تصريحات نارية عن الإصابات التي تضرب فريقه، توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بقوله: "نحن لا نصنع المعجزات".

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية: "نحن لا نصنع المعجزات، لكن لدينا تفاؤل مذهل بشأن إصابة مهاجمنا هاري كين".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه متفائل بشان إمكانية لحاق هاري كين، لمواجهة إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء المقبل، بعد تعافيه سريعا من إصابة في الكاحل.

وتعرض كين لتلك الإصابة خلال مواجهة توتنهام لفريق ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتابع مورينيو بقوله "كنا خائفين عندما حدثت الإصابة، لكننا الآن أكثر إيجابية".

واستمر المدرب الملقب بالاستثنائي "ليس من الأشخاص المفرطين في التفاؤل عندما نقول إنه يجب أن يلعب الأسبوع المقبل. لكنه سعيد بالتقدم وبالطبع نحن سعداء أيضًا. ربما يعود ضد إيفرتون أو مانشستر سيتي، إحدى هذه المباريات".

ويسافر توتنهام إلى إيفرتون الأربعاء المقبل لخوض مباراة الدور الخامس ويواجه مانشستر سيتي بعد ثلاثة أيام فقط.

وتطرق مورينيو بحديثه أيضا حول نجم الفريق ديلي آلي، الغائب منذ مدة عن مباريات توتنهام.

وقال المدرب البرتغالي "أولا يجب أن يتعافى من إصابته ويحتاج إلى العودة إلى التدريبات، وبداية جديدة لأنه في الأسابيع القليلة الماضية لم يستطع حتى التدريب".

وأضاف قائلا "لقد أجريت محادثة جيدة معه أمس. أعتقد أننا وجدنا أرضية مشتركة جدًا، دعنا نقول. إنها نقطة مهمة في الموسم للفريق وله أيضًا. نحن بحاجة إلى ديلي آلي بصورة ماسة، ونحن ننتظر عودته إلى الحياة الطبيعية".

وأشار مورينيو إلى أنه يعتقد أن آلي متحمس للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

واستدرك قائلا "نحن بحاجة إلى عودته. المحادثة لا تصنع معجزة أو تضعه في حالة جيدة، لكني أعتقد أن المحادثة كانت الدافع الإضافي الذي يحتاجه للعودة في أسرع وقت ممكن".