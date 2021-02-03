تسجيل
16:53 GMT03 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    هدف فوز منتخب مصر على المغرب

    "كنت أهرب من المدرسة لأشاهد مباريات الأهلي في المونديال"... كهربا يتحدث عن ذكريات الطفولة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102197/41/1021974110_0:146:3500:2115_1200x675_80_0_0_5230ac39038f4bf09374ed8fb0a00802.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202102031047998805-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86/

    روى مهاجم الأهلي، محمود عبد المنعم سليمان "كهربا" ذكريات طفولته،ومنها مشاهدته مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

    وأدلى كهربا بتصريحات خاصة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عشية مواجهة الأهلي لفريق الدحيل القطري، غدا الخميس 4 فبراير/شباط، في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية بالدوحة.

    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
    مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال ببطولة أفريقيا ولكن لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة

    وتطرق كهربا إلى سر إطلاق هذا الاسم عليه، قائلا "أعطاني اللقب المدرب بدر رجب، تقديرا لطاقتي وعقليتي الراحبة، وكان يعتقد أني كهربائي بسبب الطريقة التي كنت أحاول بها أن أكون في كل مكان بأرض الملعب".

    وتابع بقوله "حصلت على هذا اللقب، منذ أن كنت في التاسعة من عمري فقط".

    وقال كهربا، 26 عاما، عن آمال الأهلي في كأس العالم للأندية: "كل لاعب لديه طموحاته الخاصة، لكن الأهم هو اللعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

    وتابع لاعب الأهلي "رغبتي هي الوصول إلى النهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي. نقول لجمهورنا أن هدفنا هو الفوز بالبطولة، وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن".

    وتحدث كهربا عن ذكريات الطفولة في تشجيع الأهلي، بقوله "كنت من مشجعي الأهلي منذ أن كنت طفلاً، لذا أتذكر العروض السابقة في كأس العالم للأندية".

    وتابع بقوله "أتذكر الهروب من المدرسة لمتابعة المباريات في المقهى. لقد كان شعورا رائعا مشاهدة الأهلي يلعب في هذا المحفل العالمي، أثناء شربنا أكواب من الشاي باللبن".

    واستمر بقوله "لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية، وهذا الحلم سيتحقق أخيرا".

    فيفا
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    "فيفا" يعلن قائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية

    واستدرك قائلا "جماهير الأهلي تعني لي الكثير، لأنني واحد منهم. الأهلي شيء مميز في حياتي - أفكر فيه كما أفعل مع والدي أو أمي. أتمنى أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل، وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير".

    ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل. ويواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ.

    وتُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.

    انظر أيضا:

    تحدي الـ11 يوما... تعليق قوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي مع الدحيل القطري في كأس العالم للأندية
    "فيفا" يعلن قائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية
    نجم الأهلي السابق: بيراميدز اتعمل علشان يبقى ضد الأهلي... فيديو
    مدرب الأهلي: لم نأت إلى قطر للاحتفال ببطولة أفريقيا ولكن لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة
    الكلمات الدلالية:
    نادي الأهلي, النادي الأهلي, الأهلي المصري, أخبار الأهلي, الأهلي, هدف كهربا, كهربا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
    طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا
    تونس ستطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    تونس تطلق أول قمر صناعي إلى الفضاء
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    روتين يومي يمكنه تحسين صحتك العقلية وإنتاجيتك بنسبة 100%
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك