"كنت أهرب من المدرسة لأشاهد مباريات الأهلي في المونديال"... كهربا يتحدث عن ذكريات الطفولة

روى مهاجم الأهلي، محمود عبد المنعم سليمان "كهربا" ذكريات طفولته،ومنها مشاهدته مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأدلى كهربا بتصريحات خاصة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عشية مواجهة الأهلي لفريق الدحيل القطري، غدا الخميس 4 فبراير/شباط، في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية بالدوحة.

وتطرق كهربا إلى سر إطلاق هذا الاسم عليه، قائلا "أعطاني اللقب المدرب بدر رجب، تقديرا لطاقتي وعقليتي الراحبة، وكان يعتقد أني كهربائي بسبب الطريقة التي كنت أحاول بها أن أكون في كل مكان بأرض الملعب".

وتابع بقوله "حصلت على هذا اللقب، منذ أن كنت في التاسعة من عمري فقط".

وقال كهربا، 26 عاما، عن آمال الأهلي في كأس العالم للأندية: "كل لاعب لديه طموحاته الخاصة، لكن الأهم هو اللعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

وتابع لاعب الأهلي "رغبتي هي الوصول إلى النهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي. نقول لجمهورنا أن هدفنا هو الفوز بالبطولة، وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن".

وتحدث كهربا عن ذكريات الطفولة في تشجيع الأهلي، بقوله "كنت من مشجعي الأهلي منذ أن كنت طفلاً، لذا أتذكر العروض السابقة في كأس العالم للأندية".

وتابع بقوله "أتذكر الهروب من المدرسة لمتابعة المباريات في المقهى. لقد كان شعورا رائعا مشاهدة الأهلي يلعب في هذا المحفل العالمي، أثناء شربنا أكواب من الشاي باللبن".

واستمر بقوله "لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية، وهذا الحلم سيتحقق أخيرا".

واستدرك قائلا "جماهير الأهلي تعني لي الكثير، لأنني واحد منهم. الأهلي شيء مميز في حياتي - أفكر فيه كما أفعل مع والدي أو أمي. أتمنى أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل، وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا وإسعاد الجماهير".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل. ويواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ.

وتُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.