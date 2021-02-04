رئيس أولمبياد طوكيو يعتذر عن تصريحاته ضد السيدات

اعتذر يوشيرو موري، رئيس أولمبياد طوكيو 2020، عن تصريحاته "غير اللائقة" والتي كانت ضد القيم الأولمبية.

وأبلغ موري الصحفيين أنه لا يفكر في تقديم استقالته، وفقا لوكالة "رويترز".

وأثار رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حالة من الغضب بسبب تصريحاته بشأن تحدث السيدات الأعضاء في اللجنة الأولمبية اليابانية كثيرا.

وقال موتري، في وقت سابق، بأن الناس "قلقون" مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان حيث تخضع طوكيو لحالة طوارئ.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي أرجىء لعام، حتى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا، أكدت في وقت سابق عزمها على إقامة الحدث رغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور.