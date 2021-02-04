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    أرقام عن كأس العالم للأندية

    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
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    يستعد العالم، لأن يشهد نسخة جديدة من كأس العالم للأندية المقامة في دولة قطر، التي يعتبرها الخبراء بروفة حقيقية، لاستئناف البطولات الكبرى مجددا، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

    يستعد "الأهلي" المصري لمواجهة "الدحيل" القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم الخميس. ويواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ.

    تُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.

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    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    رصد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عددا من الأرقام المميزة لكأس العالم للأندية منذ انطلاقته حتى الآن.

    وأوضح "فيفا" أن النادي الأكثر تتويجا باللقب حتى الآن، هو ريال مدريد الإسباني بحصده 4 ألقاب من البطولة.

    ولكن الفريق الأكثر تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية، هو برشلونة الإسباني، بعدما حصد حتى الآن 7 انتصارات في المسابقة.

    أما الفريق الأكثر مشاركة في البطولة هو فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، حيث شارك 9 مرات في كأس العالم للأندية.

    أما الدولة الأكثر فوزا باللقب، فهي إسبانيا، حيث حققت اللقب 7 مرات، بواقع ريال مدريد 4 ألقاب وبرشلونة 3 ألقاب.

    وظهر الأهلي المصري في تلك الأرقام، حيث كان اللاعب الأكثر مشاركة في البطولة هو صخرة دفاع الأهلي المعتزل، وائل جمعة، حيث لعب في 11 مباراة بالبطولة.

    في حين، أن اللاعب الأكثر تتويجا باللقب هو الألماني، توني كروس، حيث فاز باللقب 5 مرات، مرة مع بايرن ميونيخ الألماني و4 مرات مع ريال مدريد الإسباني.

    ولكن ظهر الأهلي أيضا في رقم آخر سلبي، حيث يعتبر هو النادي الأكثر تعرضا للهزيمة في كأس العالم للأندية، حيث سبق ومني بـ7 هزائم في النسخ السابقة من البطولة.

    كما ظهر الدون البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في تلك الأرقام، حيث احتل مركز اللاعب الأكثر تهديفا في كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف.

    أما أسرع هدف في تاريخ البطولة، كان هدف إماراتي من توقيع محمد أحمد، بفريق العين الإماراتي، حيث سجله بعد 79 ثانية فقط.

    الأهلي المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك وتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    أما أكبر لاعب في تاريخ البطولة، كان أوسكار بيريز، بفريق باتشوكا المكسيكي، حيث حرس عرين الفريق وعمره 44 عاما و10 أشهر.

    أما أصغر هداف في تاريخ كأس العالم للأندية، فكان البرازيلي ألكسندر باتو، حينما كان يلعب في فريق إنترناسيونال البرازيلي، حيث شارك في المباريات وعمره 17 عاما و3 أشهر فقط.

    وظهر مانشستر يونايتد الإنجليزي في تلك الأرقام، بتحقيقه المباراة الأكثر تهديفا في البطولة حتى الآن، وكانت تلك المباراة التي جمعت الشياطين الحمر مع جامبا أوساكا الياباني عام 2008 في نسخة البطولة باليابان، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف للفريق الياباني.

    وظهرت في تلك الأرقام 4 فرق لم تخسر أي مباريات في كأس العالم للأندية حتى الآن، ألا وهي، بايرن ميونيخ الألماني، وإنترناسيونال البرازيلي، وميلان الإيطالي، وساو باولو البرازيلي.

    القيمة السوقية

    وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كذلك القيمة السوقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية في نسخته الحالية لعام 2020، والمقامة في قطر.

    تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
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    وتصدر فريق بايرن ميونيخ حتى الآن القيمة السوقية للأندية المشاركة في البطولة، بقيمة وصلت إلى 893.5 مليون يورو.

    وتلاه فريق بالميراس البرازيلي، بقيمة سوقية وصلت إلى 95.5 مليون يورو، ثم فريق تيغريس أونال المكسيكي برصيد 59.4 مليون يورو.

    وفي المركز الرابع جاء فريق الدحيل القطري، بقيمة سوقية وصلت إلى 33.25 مليون يورو، وفي المركز الخامس ظهر الأهلي المصري بقيمة سوقية 25.5 مليون يورو، وفي المركز السادس والأهلي أولسان هيونداي الياباني بقيمة سوقية 18.43 مليون يورو.

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