بعد الفوز على غرناطة... مدرب برشلونة يهاجم باريس سان جيرمان

انتقد رونالد كومان، مدرب برشلونة، فريق سان جيرمان، خلال تصريحاته، مساء أمس الأربعاء، بعد فوز فريقه على غرناطة بنتيجة 5-2، ليبلغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقال الهولندي كومان "هذا رائع. كرة القدم مذهلة. أول ما أريد الإشادة به الليلة هو القوة الذهنية لفريقي فلم يتوقف عن محاولة الفوز"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "كرة القدم ظلمتنا في الشوط الأول حيث بدأنا المباراة بقوة لكننا ارتكبنا خطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء فريقي حيث لا يمكنك فعل ذلك وكلفنا هذا الهدف الأول.

وتابع كومان "كنا نعلم أننا غير محظوظين، اتيحت لنا عدة فرص لكن الكرة لم تدخل المرمى سواء أنقذها الحارس أو اصطدمت في إطار المرمى لكن الفوز كان مستحقا في النهاية بسبب نهجنا".

وانتقد منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان، متهم إياه بالضغط على فريقه قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا بالحديث عن احتمال انضمام ميسي إلى بطل فرنسا.

وأوضح "أعتقد أن حديث العديد من الأشخاص في باريس سان جيرمان عن ميسي وهو لاعب في برشلونة ينم عن عدم احترام".

وانتهت مباراة الأمس بفوز برشلونة على غرناطة، بعد تسديد برشلونة ثلاث مرات في إطار المرمى في الوقت الأصلي وأنقذ آرون إسكاندل حارس غرناطة عدة فرص لكن الفريق القطالوني تأخر 2-صفر، وكان على وشك الخروج قبل أن يحرز أنطوان جريزمان هدفا في الدقيقة 88 ثم أدرك جوردي ألبا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.