فيديو مذهل لجماهير الأهلي قبل مباراة الدحيل في كأس العالم للأندية

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية، اليوم الخميس 4 فبراير/شباط، مقاطع فيديو لجماهير الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري في افتتاحية كأس العالم للأندية.

ويظهر المقطع جماهير الأهلي وهي ترتدي قميصه الأحمر في مترو الدوحة، بالعاصمة القطرية، وهي في طريقها إلى ملعب المباراة.

جمهور الأهلي يُزين مترو الدوحة في طريقهم لملعب المباراة 🎶🦅 pic.twitter.com/3uqKfDaIRp — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 4, 2021

​ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري فريق الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسيواجه الفائز من الأهلي (بطل أفريقيا) والدحيل (بطل الدوري في الدولة المضيفة) فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

تُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.