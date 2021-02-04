أهداف مباراة تيغريس أونال وأولسان هيونداي في كأس العالم للأندية... فيديو

حقق نادي تيغريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف فوزا هاما بنتيجة 2-1على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر.

وافتتح كيم كي هي لاعب أولسان هيونداي، أهداف اللقاء في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

#كأس_العالم_للأندية 🏆



⚽️🥅 رأسية كيم كي هي تعطي الأفضلية لفريق أولسان هيونداي أمام تيغريس معلنة عن أول أهداف كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™#ClubWC | #beINClubWC pic.twitter.com/pWLcFB2AJz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

واستطاع الفرنسي أندريه بيير جينياك لاعب تيغريس أونال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة.

🔥 شوط أول: تيغريس 2-1 أولسان هيونداي



⚽️🥅 أندريه بيير جينياك يواصل كتابة التاريخ بتسجيله لثنائية في مرمى الفريق الكوري الجنوبي#كأس_العالم_للأندية#ClubWC | #beINClubWC pic.twitter.com/ozSny8CEkx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2021

وبذلك يتأهل فريق تيغريس أونال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، الأحد المقبل.

47' ¡Doblete de André Pierre Gignac! El francés anota de penal tras mano de Kim Keehee. El coreano había adelantado y ahora comete una mano casual. #MundialDeClubes #ClubWC#TigresUANL 2-1 #UlsanHyundai pic.twitter.com/mbCoiC9AyX — Gian Franco Zelaya 🇵🇪 ⚽ (@GianZelaya) February 4, 2021

وسيلعب فريق أولسان هيونداي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، يوم الأحد المقبل، مع الفريق الخاسر من مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.