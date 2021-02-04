الأهلي يهزم الدحيل ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية... فيديو

تخطى الأهلي المصري عقبة الدحيل القطري بفوز مثير بنتيجة (1-0) مساء اليوم الخميس، في الدور الثاني (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

سجل للأهلي اللاعب حسين الشحات من تسديدة قوية سكنت شباك الدحيل في الدقيقة 30، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثانياً سجله والتر بواليا بداعي التسلل.

وخرج الأهلي فائزاً بعد مباراة مثيرة وقوية وصراع تكتيكي بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وصبري لاموشي المدير الفني للدحيل.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل.

بينما يلعب الدحيل ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأحد المقبل.