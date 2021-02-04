وسط اختفاء غامض... أبو تريكة يعلق على أول فوز للأهلي في المونديال

علق نجم كرة القدم المصرية المعتزل، محمد أبو تريكة، على فوز النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، على نظيره القطري فريق الدحيل، ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وغرد أبو تريكه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مبروك للأهلي المونديالي ..الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة .. بنحبك يا أهلي ..بالتوفيق في القادم ان شاء الله".

مبروك للأهلي المونديالي ..الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة .. بنحبك يا أهلي ..بالتوفيق في القادم ان شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 4, 2021

يأتي أول تعليق من أبو تريكة على فوز "الأهلي" المصري بعدما لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، غيابه عن الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم في فضائية "بي إن سبورت" الرياضية، الأمر الذي زاد تساؤلاتهم خصوصا بعد غيابه أيضا عن استقبال الفريق لحظة وصوله.

وعند وصول بعثة "الفريق الأحمر" إلى مطار حمد في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمباراة مع فريق الدحيل القطري، لم تلاحظ عدسات الكاميرات النجم ذا الشعبية العربية الكبيرة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول عدم حضوره لاستقبال الفريق.

ورجح الإعلامي المصري عمرو أديب أن تكون "إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المفروضة في قطر منعت النجم المصري من استقبال بعثة فريقه السابق".

فيما زعم مغردون أن أبو تريكة غير مرغوب فيه بناء على تعليمات تلقاها رئيس النادي محمود الخطيب لدواع سياسية.

بينما أوضح آخرون أن "بعثة الأهلي بالكامل تخضع لنظام الـ Bubble ما يحول بينها وبين أي شخص من خارج البعثة".

وتخطى النادي الأهلي المصري عقبة فريق الدحيل القطري بفوز مثير بنتيجة (1-0) مساء اليوم الخميس، وضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري، حيث يشارك الفريق في هذه البطولة للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏