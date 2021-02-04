بعد انضمامه إلى فريق لاتسيو.. حفيد موسوليني يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

وجه حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني رسالة مؤثرة إلى جماهير لاتسيو بعد انضمامه لفريق الشباب في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وانضم رومانو فلورياني (18 عاما) إلى تشكيلة فريق تحت 23 عاما في لاتسيو في المباراتين الأخيرتين من بينهما الخسارة 2-صفر أمام يوفنتوس يوم السبت، بحسب "رويترز".

وقال رومانو: "أتمنى أن يتم الحكم على وجودي في لاتسيو من خلال الطريقة التي ألعب بها وليس لأني أحمل اسم موسوليني".

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

Benito Mussolini's great-grandson signs pro football contract with Lazio https://t.co/KsPHm3PErd — MailOnline Sport (@MailSport) February 3, 2021

​وأليساندرا عضوة سابقة في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).

ويكمل المدافع الواعد حاليا عامه الأخير في مدرسة سانت جورج البريطانية الدولية في روما القريبة من مركز لاتسيو التدريبي.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان رومانو وقع عقدا احترافيا مع لاتسيو.