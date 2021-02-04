بعد هزيمة الدحيل القطري... بايرن يتوعد الأهلي ويستفز جماهيره

توعد فريق بايرن ميونيخ فريق الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب هزيمة "الفريق الأحمر" لفريق الدحيل القطري.

واستفز النادي الألماني جماهير "الفريق الأحمر" برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مصحوبة بابتسامة هي: "موعدنا الاثنين 8/2".

وتابع في تغريدة أخرى: "السداسية تنتظرنا يا شباب"، في إشارة من الفريق البافاري إلى إمكانية تحقيقه "غراند سلام" تاريخي في حال إضافته لقبا سادسا بعد تتويجه في دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، بطولة الدوري وكأس ألمانيا والسوبر المحلي.

​وتخطى النادي الأهلي المصري عقبة فريق الدحيل القطري بفوز مثير بنتيجة (1-0) مساء اليوم الخميس، وضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المصري، حيث يشارك الفريق في هذه البطولة للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة