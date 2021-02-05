حاكمة طوكيو: الأولمبياد تواجه "مشكلة كبيرة" 

قالت حاكمة طوكيو، اليوم الجمعة، إن الأولمبياد تواجه "مشكلة كبيرة" بعد تصريحات لرئيس اللجنة المنظمة، يوشيرو موري، أثارت موجة من الغضب.

وقالت الحاكمة يوريكو كويكي: "مهمة (حكومة طوكيو) واللجنة المنظمة هي الاستعداد لألعاب آمنة ونحن نواجه مشكلة كبيرة"، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، اعتذر رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن التعليقات "غير اللائقة" التي أدلى بها أول أمس الأربعاء، والتي قال فيها إن "النساء يتحدثن كثيرا أثناء الاجتماعات"، لكنه أصر على أنه لن يستقيل رغم الدعوات المتزايدة لإقالته.

وقال موري (83 عاما) في مؤتمر صحفي:"التعبير الذي استخدمته يتعارض مع روح الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إنه تعليق غير مناسب"، مضيفا: "أود التراجع عن التصريحات والاعتذار لأي شخص أساءت إليه".

وتابع: "ليس لدي أي نية للتنحي. لقد عملت بجد وقدمت الكثير خلال السنوات السبع الماضية، ولا أشعر أنني بحاجة (للاستقالة)".

وكان موري قد اشتكى يوم الأربعاء من دفع اللجنة الأولمبية اليابانية للتنوع بين الجنسين على مجلس إدارتها، قائلا إن النساء لديهن "شعور قوي بالمنافسة" وأنه عندما ترفع إحدى العضوات يدها للتحدث، "ينتهي الأمر بالجميع بقول شيء ما".

وينظر إلى تعليقات موري على نطاق واسع على أنها متحيزة ضد المرأة، فيما يعتبر تهديدا آخر لألعاب الأولمبياد هذا الصيف، والتي تم تأجيلها بالفعل بسبب جائحة كوفيد- 19 والتي تخضع لضغوط عامة لمزيد من التأخير أو الإلغاء.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي أرجىء لعام، حتى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا، أكدت في وقت سابق عزمها على إقامة الحدث رغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور.