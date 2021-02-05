أغرب الرياضات غير المعترف بها حول العالم... فيديو

ووجهت الصحيفة سؤالا لقرائها، عن نشأة هذه الرياضات، وسبب عدم انتشارها عالميا مثل باقي الرياضات.

وأجاب أحد المتابعين عن سؤال الصحيفة، متفاخرا بأن أغلب هذه الرياضات تعود إلى منشأ هولندي، وأن المواطنين في هولندا يقومون بأغلب هذا الرياضات يوميا.