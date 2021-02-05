"أهلي جدة" ضد "الوحدة"... تقارير تكشف مدى جاهزية عمر السومة

كشفت تقارير صحيفة، اليوم الجمعة، مدى جاهزية السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة، قبل مباراته ضد الوحدة.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن السومة أظهر جاهزية كاملة، خلال التدريبات الجماعية، أمس الخميس.

وأضافت الصحيفة أن الروماني ألكسندر ميتريتا، أيضا جاهز للعب، مع الفريق، قبل مواجهة الوحدة المنتظرة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

📸 لقطات من تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة "الوحدة"⚽️💚#الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/GcY8Lbcrgr — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 2, 2021

وأضافت الصحيفة أن الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، قد قرر إشراك السومة في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة الوحدة.

ولم يحدد ميلويفيتش موقف ميتريتا من دعم الأهلي أمام الوحدة، خاصة أن المدرب الصربي قد أرجأ قرار مشاركة اللاعب الروماني حتى قبيل المباراة.