"فيفا" يعلق على احتفال لاعب الأهلي المصري بطريقة رونالدو... صور وفيديو

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على احتفال حسين الشحات مهاجم الأهلي المصري بهدفه أمام الدحيل القطري، ومحاكاته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد ليقود الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل.

الشحات احتفل بهدفه على طريقة رونالدو الشهيرة، ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر موقع "تويتر"، صورة لاحتفال رونالدو وأخرى للشحات.

وأرفقت الصور بتعليق: "لقد رأينا احتفال كريستيانو رونالدو الخاص بكثرة في كأس العالم الأندية، رأيناه مرة أخرى اليوم، وإن كان ذلك من باب المجاملة للاعب رقم 14 من الأهلي".

™️ We've seen CR7's trademark celebration aplenty at the #ClubWC. We saw it again today... albeit courtesy of @AlAhly's No14 🦅



🏹 And that, @husseinelshahat, was a strike even the extraordinary @Cristiano would have been proud of 🤩 pic.twitter.com/K0FwFMkEav — FIFA.com (@FIFAcom) February 4, 2021

وأضاف:

"بهذا الهدف وهذه التصويبة من حسين الشحات، حتى الاستثنائي كريستيانو رونالدو سيكون فخورا به".

يشار إلى أن الأهلي المصري يشارك في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2020.