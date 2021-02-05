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    الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية

    شقيق أمير قطر يعلق على هزيمة الأهلي للدحيل في "مباراة كبيرة"... فيديو

    © AP Photo / Martin Meissner
    رياضة
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    أشاد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بأولى مشاركات نادي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري.

    وقال شقيق أمير البلاد، عبر موقع "تويتر"، إنه "في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية قدم الدحيل مباراة كبيرة أمام شقيقه الأهلي المصري الذي فاز بهدف نظيف.. نبارك للأهلي هذا الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ونتمنى له التوفيق".

    وفاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، مساء الخميس، في أولى مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة.

    وأحرز نجم الأهلي حسين الشحات هدف الفوز لناديه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على ملعب المدينة التعليمية، ليصبح اللاعب أول مصري في التاريخ يلعب مع فريقين مختلفين هما العين الإماراتي والأهلي المصري أمام بطلين أوروبيين هما ريال مدريد وبايرن ميونبخ في بطولة رسمية في نصف النهائي.

    وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا للأهلي بقدم مهاجمه والتر بواليا بسبب التسلل.

    وأجاد الأهلي الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب. ورغم ذلك كان فوز الأهلي صعباً، لا سيما بعد تغييرات أجراها المدير الفني للدحيل الفرنسي صبري لموشي، ما عزز من هجمات النادي القطري، ما جعل الأهلي يتراجع ويقدم شوطا ثانيا ضعيفا فنيا وبدنيا.

    ومع فوز الأهلي، ضمن بطل دوري أبطال أفريقيا بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، حيث يلتقي بايرن ميونخ بطل الدوري الأوروبي، الاثنين المقبل.

    وقال المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية إن "فريقه لن يخسر شيئاً عند مواجهة بايرن ميونخ".

    ورغم اعترافه بصعوبة المباراة، قال موسيماني: "لن نخسر شيئاً، سنستمتع بلعب كرة القدم أمام الفريق البافاري".

    في المقابل، سيواجه الدحيل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم, نادي الأهلي
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