تشيلسي يسعى لاستعادة مهاجم ريال مدريد

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لاستعادة أحد لاعبيه، الذي يلعب في صفوف هجوم ريال مدريد الإسباني.

ذكر تقرير نشره موقع "سبورت 365" الرياضي، أن نادي تشيلسي يسعى لاستعادة نجمه إيدين هازارد، الذي لا يعيش أفضل فتراته مع فريقه الحالي ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يرغب في استعادة هازارد ويضع اسمه على قائمة أهدافه التعاقدية.

وأوضح أن تشيلسي يرغب في الحصول على توقيع هازارد، وذلك مقابل 40 و50 مليون يورو، أي نصف ما دفعه الملكي لضم هازارد من تشيلسي، حيث دفع الميرنجي 100 مليون يورو مع الإضافات.

يشار إلى أن هازارد انضم إلى تشيلسي في 2012 قادماً من ليل الفرنسي، وأمضى مع البلوز 7 مواسم قدم فيها مستويات رائعة جذبت له اهتمام ريال مدريد.