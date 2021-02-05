مدرب سابق في نادي الأهلي: الشناوي أفضل من نوير... فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن محمد الشناوي حارس الأهلي، أفضل من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني.

ففي تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي" مصر، شدد سليمان على أن شخصية الشناوي يجب أن تُدرس في الكتب.

طارق سليمان: الشناوي أفضل من نوير#MBCMASR

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وأكد سليمان حديثه حينما أعاد عليه مقدم البرنامج سؤال المقارنة بين الحارسين قائلا: "الشناوي، لا أمزح".

وعلل مدرب حراس المرمى حديثه قائلا: "دعونا نكون واقعيين، الشناوي يؤدي جيدا مع الأهلي والمنتخب، وحقق ما وصل إليه بعد تعب ومجهود".

أيضا أكد أن حارس الأهلي "يتمتع بشخصية قوية وعاد بعد 8 سنوات قضاها خارج الأهلي ليصبح الحارس الأول له، ولمنتخب مصر، وعندما عاد لم يلعب بسهولة وشارك أساسيا بعد عام ونصف".

وأتم مدرب حراس الأهلي السابق قائلا: "الشناوي شارك في كأس العالم وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروغواي، وأصبح حاليا نموذجا حيا لحراس المرمى الصغار والكبار" مؤكدا: "لازم يتعمله كتاب وكل الحاجات اللي مر بيها تُدرس".

يشار إلى أن الأهلي قد فاز أمس الخميس على "الدحيل" القطري بهدف نظيف في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2020 بقطر، ليتأهل لملاقاة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي يوم الإثنين المقبل.