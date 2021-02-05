قمة نارية في قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عن مباراة نارية لن تكون سهلة التوقع بالنسبة لمكاتب المراهنات.

وأسفرت القرعة عن مواجهة شرسة بين برشلونة ونظيره إشبيلية من جهة، ومواجهة أخرى تجمع أتليتيك بيلباو مع ليفانتي من جهة أخرى.

🚨 قرعة نصف نهائي كأس الملك 🇪🇸 :

- برشلونة 🔴🔵 يواجه إشبيلية 🔴⚪️ ( مباراة الذهاب في إشبيلية)

- أتليتيك بيلباو 🔴⚫️ يواجه ليفانتي 🔴🔵 ( الذهاب في بيلباو) pic.twitter.com/57vVQhqaKs — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 5, 2021

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذه المرحلة، بعد الفوز المثير على غرناطة بنتيجة 5/3، حيث قام الفريق الكتالوني بتحويل تأخره بهدفين إلى انتصار كبير.

أما بالنسبة لإشبيلية فقد تأهل الفريق إلى نفس الدور، بعد الفوز الصعب خارج ملعبه على ألميريا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر سيلعب فريق ليفانتي، الذي انتصر على ريال مدريد بالدوري الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو بطل كأس السوبر المحلي.

يذكر وأن مباريات الذهاب ستلعب في العاشر من شهر فبراير/شباط الحالي فيما سيلعب الإياب في الثالث من مارس القادم.