حرب إعلامية بين بايرن ميونخ والأهلي المصري قبل المواجهة المثيرة بكأس العالم

اشتعلت حرب نفسية بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني عقب فوز الأهلي المصري على الدحيل القطري (1-0)، في بطولة العالم للأندية التي تستضيفها قطر، وصعوده لدور نصف النهائي ليلاقي العملاق البافاري في مواجهة يتوقع الكثيرون بأنها ستحفل بالإثارة والمتعة.

كتب حساب بايرن: "الأهلي.. موعدنا 8-2" في إشارة إلى موعد مباراة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.

رسالة بايرن كانت مبطنة واعتبرها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تحذير بنتيجة (8-2) التي حققها بايرن ميونخ على حساب برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ورد الحساب الرسمي للأهلي بتغريدة قائلاً: "نسور الأهلي مستعدة".

وقال حساب بايرن باللغة الإنجليزية "مرحبا.. نلتقي قريبا".

كما وجهت الصفحة الرسمية لبايرن ميونيخ على "فيسبوك" رسالة للأهلي فور انتهاء المباراة وقالت "الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا".

ووجهة الصفحة رسالة للاعبي بايرن "السداسية تنتظرنا يا شباب".

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قد علق على مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات عقب تخطى الأهلي عقبة الدحيل: "من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ، فريق كبير فاز على برشلونة 8-2".

وتابع "ماذا علي أن أتوقع أمام بايرن.. ليس لدينا شيئا نخسره أمام بايرن سنلعب من أجل المتعة".

WE SHOULD HAVE FUN



'Bayern have great footballers, they've got the pressure to beat us, but you know how football is."



Pitso Mosimane has spoken after his side Al Ahly earned a hard-fought 1-0 victory over Al Duhail to set up a semifinal showdown with Bayern.#FARPost #FIFACWC pic.twitter.com/BClKXkx03a — FARPost_ZA (@FARPostZA) February 5, 2021

وتأهل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تخطي الدحيل القطري بنتيجة 1-0 أمس الخميس.

ويتطلع الفريق البافاري إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على 5 ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.