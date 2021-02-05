ضجة في مصر بسبب تصريحات لاعب قطري عن الأهلي... كيف رد المصريون

أثار مهاجم نادي "الدحيل" القطري، المعز علي، جدلا واسعا في مصر، بتعليق استفز جماهير الأهلي الذي فاز في مباراة جمعت الفريقين أمس في إطار بطولة كأس العالم للأندية، بهدف نظيف.

وقلل المعز من الفريق المصري رغم فوزه وتأهله لمواجهة بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي المونديال المصغر.

وقال هداف النسخة الأخيرة لكأس آسيا في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية عقب المواجهة

"احترمنا الأهلي أكثر من اللازم، وأعطيناهم أكبر من حجمهم، استغلوا خطأ واحدًا وسجلوا هدفا".. كان يجب أن نفعل ذلك طوال التسعين دقيقة وأن نمتلك الأفضلية لأننا نلعب في بلدنا، كان يجب أن نقاتل وألا نحترمهم زيادة عن اللزوم".

المعز علي ضد الأهلي

أهداف: صفر

صناعة فرص: صفر

تسديد على المرمى: صفر

تصريحات: 1 pic.twitter.com/gu7v813om9 — Amory 9️⃣ (@Amrooo90) February 5, 2021

وتابع "هو فريق عادي جدا مع احترامي لهم، ألف مبروك الفوز بالمباراة، لكننا أعطيناهم الهدف الذي سجلوه".

هذه التصريحات أثارت غضبا واسعا في مصر، خاصة بين جماهير الفريق الأحمر التي ترى أن فريقها كان بإمكانه أن ينهي المباراة بعدد كبير من الأهداف لولا تراجعه غير المبرر للدفاع في الشوط الثاني.

كما أثارت التصريحات غضب عدد من النجوم السابقين للأهلي، حيث قال أحمد شوبير حارس مرمى الفريق السابق والإعلامي الشهير حاليا: "لا أريد صنع أزمة وأن تغضب جماهير الأهلى، لكن المعز لا يلعب كثيرا وبعيد تماما عن مستواه، لكنه يتحدث بهذا الشكل".

وتابع: "وفى النهاية الأهلى فاز على الدحيل وتأهل إلى نصف النهائى والدحيل أصبح خارج البطولة، ويلعب على المركز الخامس والسادس، والأهلى حقق الهدف وهو الفوز".

الكائن معز علي احترم نفسك لما تتكلم ع نادي القرن الافريقي ... لما يبقي عندك تاريخ ابقي انطق انما شخص نكرة ف نادي ظهر اول امبارح ف عالم الكرة تبقي بجاحة وهطل بصراحة !!! — Neveen Gamal (@NeveenGamal7) February 5, 2021

بدوره، كتب محمد فضل نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة المصري سابقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المعز علي لاعب نادي الدحيل الذي اعتمد عام 2017 بعد تغيير اسمه من لخويا، أطالبك بمراجعة تاريخ ناديك وتاريخك قبل أن تتحدث عن نادي القرن في أفريقيا والذي تم تأسيسه عام 1907".

وأتم: "أنت لا تلعب بشكل أساسي، فيجب عليك الهدوء والتدريب المكثف حتي تضمن مكانك، وللعلم، نحن أشدنا بك واحترمنا نادي الدحيل كفريق مشارك باعتباره من الدولة المستضيفة للبطولة وليس باعتباره البطل".

محمد فضل ردًا على تصريحات المعز علي 🗣️



◾️ لما تتكلم عن تاريخ الأهلي وتقول إنك أعطيت النادي حجم أكبر من حجمه لا يصح ذلك ، وإقرا تاريخ الأهلي من 1907 ، إنظر لتاريخ الأهلي وبطولاته ولاعبيه وجمهوره ، يجب إحترام الأهلي pic.twitter.com/gb8uOus4bj — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) February 5, 2021

ورد حسام غالي قائد الأهلي الأسبق عبر قناة (إم بي سي مصر) قائلا إنه تشكك أن تكون هذه التصريحات صدرت عن المعز علي وهو قائد فريق الدحيل.

وأضاف: "حجم الأهلي الطبيعي أنه سيواجه بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية وسيشاهده المعز عبر شاشات التليفزيون".

وأكد محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري السابق، عبر تصريحات تليفزيونية أنه "رغم أنف المعز علي يجب عليه احترام الأهلي وإعطائه حقه لأن الأهلي فاز في النهاية وقدم عرضا قويا في الشوط الأول".

وقال أحمد بلال مهاجم الأهلي الأسبق عبر تصريحات تليفزيونية إن "المعز يجب عليه مذاكرة تاريخ الأهلي قبل الحديث عنه بهذه الطريقة".

وأضاف: "الأهلي يخوض المونديال بوصفه بطل أفريقيا، والأهلي نادي القرن العشرين في القارة السمراء".

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ في الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، بينما يلعب الدحيل مع أولسان هيونداي الكوري في الخامسة مساء الأحد، في مواجهة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.