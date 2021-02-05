"يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى"... ماذا قال رونالدو لمحبيه بعد بلوغه الـ36؟

وجه نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، رسالة إلى محبيه حول العالم، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ36.

وشارك رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة مع صديقته جورجينا، وأبنائهما وهم يقفون جميعا حول كعكة عيد ميلاده، وكتب معها: "36 عاما، إنه أمر لا يصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس، لكن هذه الرحلة حافلة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها: أول كرة لي وفريقي الأول وهدفي الأول... الوقت يمر بسرعة!".

وحرص رونالدو على توجيه الشكر إلى معجبيه قائلا: "من ماديرا إلى لشبونة، ومن لشبونة إلى مانشستر، ومن مانشستر إلى مدريد، ومن مدريد إلى تورينو، ولكن قبل كل شيء ومن أعماق قلبي إلى العالم ... لقد قدمت كل ما بوسعي، ولم أتراجع أبدا، لقد حاولت دائما ان أقدم أفضل نسخة ممكنة مني. وبالمقابل منحتموني حبكم وإعجابكم ووجودكم ودعمكم غير المشروط لي، ولهذا لن أتمكن أبدا من شكركم بما فيه الكفاية، لم أكن أحقق هذا من دونكم".

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ومضى رونالدو في رسالته:

"بينما أحتفل بعيد ميلادي الـ36 والعام العشرين كلاعب كرة قدم محترف، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى من هذا، ولكن ما يمكنني أن أعدكم به هو أنه طالما استمررت في العمل فلن تتلقوا مني أداء أقل من 100%!".

واختتم كريستيانو رونالدو رسالته إلى جمهوره ومحبيه قائلا: "أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة خلال هذا اليوم، إن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكم جميعا مكانة خاصة في قلبي".

وتصدر كريستيانو رونالدو محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الجمعة، في قائمة أكثر الموضوعات تداولا بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ36.