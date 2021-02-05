تسجيل
20:48 GMT05 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرتغال 11 أكتوبر 2020

    "يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى"... ماذا قال رونالدو لمحبيه بعد بلوغه الـ36؟

    © AFP 2020 / FRANCK FIFE
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046824190_0:102:2000:1227_1200x675_80_0_0_116ed8c121c2e8b9920e12dace917f34.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202102051048024996-%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%8020-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8036%D8%9F/

    وجه نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، رسالة إلى محبيه حول العالم، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ36.

    وشارك رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة مع صديقته جورجينا، وأبنائهما وهم يقفون جميعا حول كعكة عيد ميلاده، وكتب معها: "36 عاما، إنه أمر لا يصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس، لكن هذه الرحلة حافلة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها: أول كرة لي وفريقي الأول وهدفي الأول... الوقت يمر بسرعة!".

    وحرص رونالدو على توجيه الشكر إلى معجبيه قائلا: "من ماديرا إلى لشبونة، ومن لشبونة إلى مانشستر، ومن مانشستر إلى مدريد، ومن مدريد إلى تورينو، ولكن قبل كل شيء ومن أعماق قلبي إلى العالم ... لقد قدمت كل ما بوسعي، ولم أتراجع أبدا، لقد حاولت دائما ان أقدم أفضل نسخة ممكنة مني. وبالمقابل منحتموني حبكم وإعجابكم ووجودكم ودعمكم غير المشروط لي، ولهذا لن أتمكن أبدا من شكركم بما فيه الكفاية، لم أكن أحقق هذا من دونكم".

    ومضى رونالدو في رسالته:

    "بينما أحتفل بعيد ميلادي الـ36 والعام العشرين كلاعب كرة قدم محترف، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى من هذا، ولكن ما يمكنني أن أعدكم به هو أنه طالما استمررت في العمل فلن تتلقوا مني أداء أقل من 100%!".

    واختتم كريستيانو رونالدو رسالته إلى جمهوره ومحبيه قائلا: "أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة خلال هذا اليوم، إن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكم جميعا مكانة خاصة في قلبي".

    وتصدر كريستيانو رونالدو محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الجمعة، في قائمة أكثر الموضوعات تداولا بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ36.

    انظر أيضا:

    صحيفة: رونالدو رفض عرضا ماليا كبيرا من السعودية وميسي البديل
    بعد جدل انتهاكه قيود "كورونا"... مدرب يوفنتوس: رونالدو يفعل ما يريد
    جورجينا تفاجئ رونالدو بفيديو عن نجله أثناء مباراة يوفنتوس وإنتر
    "فيفا" يعلق على احتفال لاعب الأهلي المصري بطريقة رونالدو... صور وفيديو
    كريستيانو رونالدو يكمل عامه الـ36.. عداد أرقام لا يتوقف
    الكلمات الدلالية:
    نادي يوفنتوس, يوفنتوس, مشاهير, منوعات, عيد ميلاد كريستيانو رونالدو, أخبار كريستيانو رونالدو, كريستيانو رونالدو, رونالدو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك