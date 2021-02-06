رئيس بايرن ميونيخ يكشف كيف سيتعامل فريقه مع الأهلي المصري

علق الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينجيه، على مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وأكد رومينجيه، في مقابلة مع موقع "سبورت 1"، أنه "لا يجب التهاون أمام الأهلي ولا يجب الاستهتار بالمنافس أبداً"، مشدداً على عدم التكبر في مواجهة القلعة الحمراء. حيث قال: "أطالب لاعبي البايرن بعدم التكبر أمام الأهلي المصري، الأهلي قد يكون مجهول بعض الشيء ولكن مدربنا سيحلل أداءه".

وقال: "الأهلي ناد عريق للغاية، ولديه أكثر من 30 مليون مشجع في مصر فقط، وتم اختياره "نادي القرن" من قبل الاتحاد الدولي. إننا نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير".

وأكد رئيس بطل أوروبا في حديثه للموقع، أن فريقه "لن يأتي للدوحة من دون سبب، وهو عازم على تحقيق اللقب السادس"، وهو إنجاز لم يحققه سوى برشلونة الإسباني في 2009. وقال: "طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة البطولة، ويسعدنا الآن المشاركة فيها. لدينا طموح كبير وهو الفوز بكل بطولة نشارك فيها. إنه إنجاز تاريخي".

ويستعد بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، لمواجهة فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا، يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما هزم الأخير فريق الدحيل القطري بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.