هل يفشل في الحضور إلى قطر... حدث مفاجئ لم يتوقعه بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، صباح اليوم السبت، عن وقوعه في مشكلة، قبل مواجهته للأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال بايرن ميونخ، في بيان له، إن طائرته المتجهة للدوحة قد تأخرت تسع ساعات عن موعدها، مضيفا أن "سبب التأخر عن إقلاع الطائرة المتجهة للدوحة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية هو رفض تصريح الانطلاق".

Wegen verweigerter Starterlaubnis hebt der FC Bayern jetzt mit mehr als siebenstündiger Verspätung zur FIFA Klub-WM nach Doha ab. — FC Bayern München (@FCBayern) February 6, 2021

ولم يوضح النادي البافاري أي سبب لرفض التصريح، لكنه أصدر بيانا جديدا أكد فيه تحرك الطائرة، موضحا أنها ستقف في ميونخ من أجل تبديل الطاقم الذي سيسافر للدوحة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن تغادر الطائرة الأراضي الألمانية قبل قليل.

ℹ️ Update: Nach verweigerter Starterlaubnis in Berlin jetzt Zwischenstopp in München wegen Crew-Tausch - gleich soll es weitergehen nach Doha. — FC Bayern München (@FCBayern) February 6, 2021

ويستعد بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، لمواجهة فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا، يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما هزم الأخير فريق الدحيل القطري بهدف نظيف يوم الخميس الماضي.