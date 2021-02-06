خالد الغندور: مصطفى محمد أفضل من صلاح وميسي ومبابي... فيديو

يرى لاعب الزمالك السابق خالد الغندور، أن لاعب الفريق الأبيض المعار لصفوف جالاتا سراي التركي مصطفى محمد أفضل من محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وأضاف الغندور، في مقابلة تليفزيونية، مساء الجمعة، أن "مصطفى محمد أفضل بمقدار 3 آلاف مرة من محمد صلاح وكذلك بمقدار 20 مرة من ميسي و500 من مبابي، في ضربات الرأس".

خالد الغندور: مصطفى محمد أعلى من محمد صلاح وميسي ومبابي في ضربات الرأس #ONTime_Sports#ON_SPOT pic.twitter.com/dOoKZ1qvSJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 5, 2021

وعن مقارنته بكريسيانو رونالدو، أجاب الغندور بأن "رونالدو قوي، سريع، لديه الإرادة والمخ، والتهديف كل شيء، فهو أفضل لاعب في العالم ومصطفى محمد لا يُقارن بكريستيانو ولكن كنت أقارن بخصوص مهارة".

وأوضح: "مصطفى محمد لديه موهبة لا تقل عن أحسن لاعبي العالم، فهو كان هدافاً لبطولة أفريقيا تحت 23 عاماً وسجل ضربات رأس خيالية".

وأشار إلى أنه "أفضل من ميسي في ضربات الرأس، معللا ذلك بأن ميسي ليس لديه موهبة في ضربات الرأس".

يذكر أن مصطفى محمد قد انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف غلطة سراي لمدة موسم ونصف مُقابل مليوني دولار حصل عليها نادي الزمالك، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين إضافية.

وبذلك ينضم مصطفى محمد إلى قائمة من نجوم الملاعب المصرية الذين شاركوا في الدوري التركي على مدار السنوات الأخيرة، وهم: (محمد النني، تريزيجيه، أحمد حسن، أيمن عبد العزيز، عبد الظاهر السقا، بشير التابعي، أحمد بلال وإبراهيم سعيد).