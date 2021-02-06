راموس يخضع لعملية جراحية... وغيابه عن ريال مدريد قد يصل لـ10 أسابيع

كشف نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن خضوع قائده سيرجيو راموس لعملية جراحية.

وقال النادي في بيان له إن سيرجيو راموس خضع لجراحة تكللت بالنجاح اليوم لإصلاح إصابة في الركبة اليسرى، كانت سببا في غيابه عن الملاعب منذ الشهر الماضي.

وبحسب "رويترز"، فإن راموس سوف يبدأ التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ خسارة فريقه في كأس السوبر المحلية أمام أتليتيك بيلباو في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يشارك راموس في أي مباراة مع النادي الملكي.

ورغم أن راموس عاد إلى المشاركة في التدريبات في الأسبوع الماضي إلا أنه أضطر للخضوع إلى العملية الجراحية بعد ذلك.

وفي بيانه لم يعلن النادي عن موعد عودة المدافع المخضرم إلى المباريات لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن سوف يغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بين فرق الدوري الإسباني حاليا متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره المتصدر أتليتيكو مدريد.