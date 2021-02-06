كومان: ميسي هو الشخص الوحيد الذي سيقرر مستقبله

أعلن المدرب الهولندي لنادي برشلونة الإسباني رونالد كومان، إن ميسي هو الشخص الوحيد، الذي يحدد مستقبله مع النادي.

وقال كومان خلال مؤتمر الفريق لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، غدًا الأحد "ميسي هو الشخص الوحيد الذي سيقرر مستقبله، أود أن يبقى لسنوات عديدة.. أحاول أن أجعله يشعر بالرضا. ميسي يمنح الفريق الكثير من الجودة، ونحن بحاجة إليه لمساعدة الفريق، مستقبله بين يديه".

وعن تطور مستوى الفرنسي عثمان ديمبلي، أشار: "الحالة البدنية لأي لاعب مهمة، الفريق بأكمله تحسن بدنيًا وإلا فلا يمكننا تحمل اللعب كل 3 أيام، العمل قبل الموسم كان رائعًا، وبالنسبة لعثمان فلا أعرف ما حدث معه في السنوات الماضية، لكنه تحسن كثيرًا، ديمبلي لاعب رائع وسريع وقوي في المواقف الفردية. أحب هذا اللاعب، وهو سعيد معنا، وعليه أن يستمر على هذا النحو".

🔊 @RonaldKoeman: "I hope #Messi stays at Barça for many more years. He is an incredible player" pic.twitter.com/FaKEJtKobu — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2021

وعن الضغط على أتلتيكو المتصدر، أوضح: "هناك أمل دائمًا، لكنه يعتمد علينا، يجب مواصلة الفوز بالمباريات لكن الأمر ما زال صعبًا، لأن لدينا مباراة صعبة خارج أرضنا، لكننا نأمل في التحسن".

ويحتل نادي برشلونة المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة ويتفوق على ريال مديد بفارق الأهداف، بينما يتصدر نادي أتلتيكو مديد الدوري الإسباني بـ50 نقطة زائدة مباراة متأخرة.