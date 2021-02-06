بعد إصابته بالتهاب في الأمعاء... هل يشارك نيمار بمباراة مرسيليا؟

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إنه من غير المؤكد مشاركة اللاعب البرازيلي نيمار نجم الفريق الفرنسي في المباراة التي ستجمعه بغريمه مرسيليا غدا الأحد.

وأوضح بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن نيمار تغيب عن التدريبات بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف بوكيتينو: "نأمل أن يتعافى نيمار في أسرع وقت ممكن.. سنرى غدا ما إذا كان بإمكانه أن يكون جزءا من الفريق".

وفي الإطار ذاته، كشف النادي أيضا أن المدافع الاحتياطي تيموثي بيمبيلي مصاب بكوفيد 19، وأنه يخضع للعزل المنزلي في الوقت الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه مدافع الوسط عبده ديالو، الذي أصيب بالفيروس في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، يلتزم ببروتوكولات مكافحة كورونا، ومن المقرر أن يغيب عن المباراة.

ويعاني حارس المرمى الأول للفريق كيلور نافاس، من إصابة عضلية، في حين أن لاعب خط الوسط، أندير هيريرا، غير لائق بدنيا بعد استئناف التدريب مؤخرا.

ولقاء مرسيليا وباريس سان جرمان المقرر غدا هو الثالث خلال هذا الموسم، بعد أن فاز كل منهما مرة واحدة في اللقائين السابقين.