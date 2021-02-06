بـ9 لاعبين... نيوكاسل يحقق فوزا على نادي ساوثهامبتون بـ3 أهداف مقابل هدفين

تمكن نادي نيوكاسل من تحقيق فوزا على نظيره ساوثامبتون بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم إكمال المباراة بتسعة لاعبين.

ووجد نفسه متأخرا 2- صفر بعد 25 دقيقة حيث سجل جو ويلوك في مباراته الأولى مع نيوكاسل بينما سجل يان بدناريك هدفا بالخطأ في مرماه.

ورد تاكومي مينامينو، الذي كان يخوض مباراته الأولى أيضا، بهدف لساوثامبتون بعد إنهاء رائع لهجمة لكن قبل الاستراحة دمر دفاع الفريق الزائر نفسه مجددا ليسمح لأصحاب الضيافة بالتقدم 3-1.

وسجل جيمس وارد-براوس هدفا رائعا من ركلة حرة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني ليعيد ساوثامبتون للمباراة ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين بعدها بدقيقتين بعد طرد جيف هندريك.

وضغط ساوثامبتون ولعب نيوكاسل بتسعة لاعبين بعد إصابة المدافع فابيان شار وخرج محمولا على محفة بعد أن أجرى صاحب الضيافة كل التبديلات، لكن فريق المدرب ستيف بروس تماسك ليضع نفسه في موقف جيد فوق منطقة الهبوط.