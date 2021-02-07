موسيماني: الأهلي يريد الفوز حتى لو كان المنافس بايرن ميونخ… فيديو

يرى المدير الفني للأهلي المصري بيتسو موسيماني، أن من الطبيعي أن يتطلع فريقه، وجمهوره، لمزيد من الانتصارات، حتى لو كان المنافس بايرن ميونخ بطل أوروبا.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن "لا أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كنا في هذا الوضع من قبل، ومباراة بايرن تاريخية وهي الأهم بالنسبة للفريق".

كأس العالم للأندية قطر 2020 | بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري: بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وكذلك المباراة الأولى في البطولة نتطلع إلى مواصلة تحقيق الإنتصارات من خلال مواجهة بايرن ميونيخ #الأهلي_بايرن_ميونيخ#Qatar2020#ClubWC pic.twitter.com/ClbSjIFui0 — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 7, 2021

وأضاف "من الطبيعي بالنسبة للأهلي وكذلك لمشجعي وأنصار الفريق التطلع لمزيد من الانتصارات، وهذا ما نسعى إليه كفريق وجهاز فني ولاعبين".

وأوضح "وجدنا أنفسنا في هذا الوضع وهي مواصلة تحقيق الانتصارات من خلال الفوز بدوري الأبطال والمباراة الأولى بكأس العالم، لذلك سنواصل رحلتنا المميزة، ومباراة بايرن تمثل اختبارا لنا لمعرفة إلى أي مدى نتقدم".

وتابع "التحدي الأصعب في مباراة بايرن هو ضبط عنصر التوتر الذي سيكون عاليا، حريصون على الاستمتاع بالمباراة ونحن فريق قوي أيضا حيث فزنا بدوري أبطال أفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة".

ويلتقي الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية غدا الاثنين، حيث ضرب المارد الأحمر موعدا مرتقبا مع العملاق البافاري بعد تجاوز فريق الدحيل القطري في الدور الأول للمسابقة.