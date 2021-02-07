رئيس الكاف "مصدوم" مما فعلته الهيئة التنفيذية معه

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أحمد أحمد، تعرض للصدمة، بسبب ما فعلته الهيئة التنفيذية معه.

وأظهر التقرير المنشور عبر موقع "غول" الرياضي العالمي أن أحمد أحمد، مصدوم بسبب انقلاب الهيئة التنفيذية للكاف عليه، ومنعه من خوض الانتخابات المقبلة.

وكان مدير الإعلام لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ألكسندي سويي، قد أصدر بيانا يؤكد بأن اللجنة التنفيذية ترفض ترشح أحمد أحمد لخلافة نفسه.

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن الهيئة أبلغت رئيس الكاف بأن ملف ترشحه غير قانوني بالمرة.

ويحاول أن يدخل حاليا أحمد أحمد في معركة قضائية مع الهيئة التنفيذية للكافة، خاصة بعدما سمحت له لجنة الحكومة بالترشح.

وقرر أحمد أحمد، اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم 2 مارس/آذار، ولكن قد يتأخر قرارها ولن يلحق بالانتخابات المقرر عقدها يوم 12 مارس المقبل.

وكان وكان الفيفا قد أصدر بيانا إعلاميا في نوفمبر الماضي، أكد فيه أن لجنة الأخلاقيات التابعة له أصدرت قرارها بعد ثبوت مخالفات مالية ضد رئيس الكاف، تستوجب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، مع فرض غرامة عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري.

وتأتي العقوبة المسلطة على أحمد أحمد لتمنعه من الترشح لولاية ثانية على رأس الهيكل المشرف على الكرة الأفريقية، مثلما كان يخطط قبل ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.