ليفاندوفسكي يتوعد الأهلي: نضغط ونهاجم من الدقيقة الأولى

وقال ليفاندوفسكي في حوار لموقع "فيفا" الرسمي، إنها ستكون بطولة مميزة بالنسبة له وللفريق.
🗣️ "It doesn’t matter how old I am. I can still get better."— FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021
🔝 Robert Lewandowski talks about becoming #TheBest and why winning the #ClubWC would represent "one of the biggest historical achievements in all of football" 🏆 @lewy_official | @FCBayernEN | @pzpn_pl
وأضاف "أفضل فريق في أوروبا يلعب ضد أفضل الفرق من قارات مختلفة، سيكون بالنسبة لنا تحديا جديدا".
وأوضح "اللعب ضد فرق جديدة في تلك البطولة لن يكون شيئا جديدا بالنسبة لنا، نلعب الكثير من المباريات مع منتخباتنا الوطنية ضد منتخبات من جميع أنحاء العالم، ستكون مباريات مميزة".
وعن مواجهة الأهلي غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية: أجاب "إذا كنت هنا في هذه البطولة، فهذا يعني أنك فريق قوي".
وأشار إلى أنه "لا يهم كم هم جيدون (الأهلي)، علينا أن نكون أفضل، علينا أن نكافح من أجل الفوز".
وأتم قائلا "علينا أن نضغط ونهاجم من الدقيقة الأولى، يجب أن نظهر أفضل مهاراتنا وأن نقدم أفضل ما لدينا ومن ثم سيكون لدينا فرصة للتغلب عليهم".
ويلتقي الأهلي وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية غدا الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة (10 مساءا توقيت غرينتش) بقيادة الحكم الإماراتي، محمد عبد الله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)