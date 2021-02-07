ليفاندوفسكي يتوعد الأهلي: نضغط ونهاجم من الدقيقة الأولى

علق مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، على مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية ومواجهة النادي الأهلي المصري في نصف النهائي.

وقال ليفاندوفسكي في حوار لموقع "فيفا" الرسمي، إنها ستكون بطولة مميزة بالنسبة له وللفريق.

🗣️ "It doesn’t matter how old I am. I can still get better."



🔝 Robert Lewandowski talks about becoming #TheBest and why winning the #ClubWC would represent "one of the biggest historical achievements in all of football" 🏆 @lewy_official | @FCBayernEN | @pzpn_pl — FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021

وأضاف "أفضل فريق في أوروبا يلعب ضد أفضل الفرق من قارات مختلفة، سيكون بالنسبة لنا تحديا جديدا".

وأوضح "اللعب ضد فرق جديدة في تلك البطولة لن يكون شيئا جديدا بالنسبة لنا، نلعب الكثير من المباريات مع منتخباتنا الوطنية ضد منتخبات من جميع أنحاء العالم، ستكون مباريات مميزة".

وتابع "لقد فزنا بكل شيء كان يمكن أن نفوز به في عام 2020، هذا هو آخر لقب يمكننا الفوز به، إنه التحدي التالي الذي نواجهه ونحن جاهزون له".

وعن مواجهة الأهلي غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية: أجاب "إذا كنت هنا في هذه البطولة، فهذا يعني أنك فريق قوي".

وأشار إلى أنه "لا يهم كم هم جيدون (الأهلي)، علينا أن نكون أفضل، علينا أن نكافح من أجل الفوز".

وأتم قائلا "علينا أن نضغط ونهاجم من الدقيقة الأولى، يجب أن نظهر أفضل مهاراتنا وأن نقدم أفضل ما لدينا ومن ثم سيكون لدينا فرصة للتغلب عليهم".

ويلتقي الأهلي وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية غدا الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة (10 مساءا توقيت غرينتش) بقيادة الحكم الإماراتي، محمد عبد الله.