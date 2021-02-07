موسيماني: لاعبو بايرن بشر ولديهم نقاط ضعف نعرفها... فلا تبالغوا في تقديرهم

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إن لاعبي فريق بايرن ميونخ بشر، وإن لاعبينا بشر، مطالبا بعدم المبالغة في تقدير فريق الـ "بايرن".

وأكد موسيماني في المؤتمر الصحفي اليوم الخاص بمباراة الأهلي وبايرن ميونخ، أن لدى الـ "بايرن" نقاط ضعف، وأنه يعرفها جيدا، بحسب موقع "كينج فوت".

وقال: "نحترم بايرن ميونيخ وعلينا عدم المبالغة في احترامه، فهم بشر مثلنا، ونعمل على تخفيف مستويات القلق لدى اللاعبين، ونسعى لتقديم كل ما لدينا، لا نلعب من أجل المعجزات لكن نلعب من أجل فخر المشجعين وأنصار الفريق".

وأكد أن "كل الفرق ترتكب أخطاء بما فيها بايرن ميونيخ"، مشيرا إلى متابعته مباريات بايرن الأخيرة، التي "ارتكبوا فيها أخطاء" حسب تعبيره، لافتا إلى أن "لديهم نقاط قوة وضعف وكل الفرق ترتكب أخطاء".

وعن فريقه قال الجنوب أفريقي إنه ارتكب بعض الأخطاء في المباريات السابقة، مشيرا إلى أنه "ربما نرتكب أخطاء في مواجهة بايرن"، موضحا أن "كرة القدم تتعلق بتصحيح الأخطاء، ونحن نتحلى بالتواضع ونعترف بالأخطاء".

وعن حساسية المباراة قال المدير الفني للأهلي: "لا أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كنا في هذا الوضع من قبل، ومباراة بايرن تاريخية وهي الأهم بالنسبة للفريق".

وأضاف: "من الطبيعي بالنسبة للأهلي وكذلك لمشجعي وأنصار الفريق التطلع لمزيد من الانتصارات، وهذا ما نسعى إليه كفريق وجهاز فني ولاعبين".

وأكد أن "التحدي الأصعب في مباراة بايرن هو ضبط عنصر التوتر الذي سيكون عاليا، حريصون على الاستمتاع بالمباراة ونحن فريق قوي أيضا حيث فزنا بدوري أبطال إفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة وستكون قصة جميلة".

يشار إلى أن الأهلي المصري سيلتقي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة في قطر، على ملعب "أحمد بن علي" غدا الإثنين.

وكان الأهلي قد تأهل لملاقاة بايرن ميونخ عقب فوزه على نادي الدحيل القطري في الدور الاول بهدف دون رد.