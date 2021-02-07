الدوري المصري… المقاصة يستعد للقاء نادي سيراميكا بـ 21 لاعبا

يستعد نادي المقاصة المصري لمباراة نادي سيراميكا، في منافسات الجولة الـ 12 للدوري المصري الممتاز، وذلك باختيار قائمة الفريق لخوض المباراة.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، اختار 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد، بأحد فنادق مدينة السويس.

ولفتت إلى أن القائمة ضمت كل من "محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وأسامة العزب وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي".

كما شملت "فارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وعلي محمد وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا"، إضافة إلى أحمد عادل "ميسي" ومحمود غزالي وزياد أشرف.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن عدد من لاعبي المقاصة يغيبون عن المباراة هم محمد دسوقي وعماد فتحي وهشام محمد وعاصم سعيد وخالد أوتشو بسبب الإصابة، بينما يغيب مصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" لأسباب فنية.

وأجرى المقاصة مرانه الختامي، مساء اليوم، استعداد للمباراة، التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وغادر اللاعبون الذين تم اختيارهم ضمن القائمة، استعداد للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة السويس.