وفاة أسطورة الملاكمة الذي هزم محمد علي

توفي بطل عالمي سابق للوزن الثقيل في لعبة الملاكمة، والمعروف بفوزه على الأسطورة العالمية محمد علي في عام 1978، عن 67 عاما، وفقًا لبيان صادر عن وكيله الدعائي.

وخسر ليون سبينكس معركته التي استمرت 5 سنوات مع سرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان، مساء الجمعة، بسحب البيان الذي نقلته شبكة "سي إن إن".

وجاء في البيان:

في وقت وفاته، كانت زوجته بريندا جلور سبينكس إلى جانبه. وبسبب قيود كوفيد، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأصدقاء المقربين والعائلة الأخرى.

وُلد سبينكس في سانت لويس بولاية ميسوري، ومثّل الولايات المتحدة خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 1976 في مونتريال، كندا، كوزن خفيف ثقيل وفاز بميدالية ذهبية.

واجه محمد علي في لاس فيغاس، نيفاد، في 1978، وفاز ليصبح بطل الملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع. كانت هذه ثامن مباراة احترافية لسبينكس وأحد أعظم المفاجآت في تاريخ الملاكمة.

التقى سبينكس وعلي مرة أخرى بعد سبعة أشهر في سوبردوم في نيو أورلينز، لكن هذه المرة فاز علي واستعاد لقب الوزن الثقيل.