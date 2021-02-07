السعودية... إعلامي نصراوي يتحدى جماهير الهلال بشأن البرازيلي تياغو

وكانت تقارير صحفية سعودية أفادت أن الهلال أنهى اتفاقه مع البرازيلي تياغو جالاردو لاعب إنترناسيونال البرازيلي؛ لتمثيل "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال نجحت في الحصول على موافقة قاطعة من اللاعب لتمثيل الفريق بدءاً من فترة الشتاء، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات غدا الإثنين.

وقال المريسل المعروف كأحد أكبر المشجعين لنادي النصر المنافس في تغريدة بحسابه على تويتر: "عاجل وخاص ومهم وكل شي، تم التأكد، الهلال لن يحضر لاعب أجنبي سابع وسيكمل الموسم ب 6 لاعبين أجانب".

عاجل و خاص و مهم و كل شي



تم التأكد #الهلال لن يحضر لاعب اجنبي سابع و سيكمل الموسم ب 6 لاعبين اجانب

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اقول انك قووووووووي يا مصدري

و اعتذر لك مقدماً قبل اغلاق فترة التسجيل 🙏

. https://t.co/w795tNay5a — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 7, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى: "بدأت بعض الحسابات الهلالية وبعض الإعلاميين يلمحون أن فيه لاعب بيوقع معه الهلال طيب انا بتحداهم إذا وقع الهلال مع أجنبي سابع".

وتابع "هل لديهم مقدرة على قبول التحدي بأن يغلقوا حساباتهم إذا لم يوقع الهلال مع أحد؟".

بدأت بعض الحسابات الهلالية و بعض الاعلاميين يلمحون ان فيه لاعب بيوقع معه الهلال

طيب انا بتحداهم اذا وقع #الهلال مع اجنبي سابع

هل لديهم مقدرة على قبول التحدي بأن يغلقوا حساباتهم اذا لم يوقع الهلال مع احد كون النفي جاء منهم !؟

طبعاً ما يقدرون — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 7, 2021

ويضم الهلال 6 لاعبين أجانب هم: الكوري الجنوبي جانج هيون سوو (مهاجم)، و أندري كاريلو من دولة بيرو (وسط) والكولومبي جوستافو كويلار (وسط)، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو (مهاجم) والفرنسي بافيتيمبي جوميس (مهاجم)، والأرجنتيني لوتشيانو فييتو (مهاجم).

ويواجه الهلال فترة سيئة، حيث حقق فوزا وحيدا خلال آخر 7 مباريات في المسابقة، وودع كأس الملك مبكرا، كما خسر لقب السوبر المحلي بنتيجة 3-0 أمام غريمه التقليدي النصر.

وتراجع "الزعيم" مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.