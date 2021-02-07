إبراهيموفيتش يصل إلى الهدف رقم 500 على مستوى الأندية

سجل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الهدفين رقم 500 و501 في مسيرته على مستوى الأندية خلال الفوز 4- صفر على كروتوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ليواصل التألق وعمره 39 عاما.

وسدد المهاجم السويدي ، الذي يبلغ عامه 40 في أكتوبر تشرين الأول، الهدف الأول في الزاوية العليا لمرمى كروتوني في الشوط الأول قبل أن يضيف هدفا بعد الاستراحة من مدى قريب ليصل إلى هذا العدد من الأهداف على مدار 22 عاما في تسعة أندية مختلفة.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه الأول على مستوى الأندية مع مالمو في 1999 ووصل إلى 18 هدفا مع ناديه السويدي.

وبعد ذلك خاض إبراهيموفيتش عدة تجارب في أياكس (48 هدفا) ويوفنتوس (26 هدفا) وإنتر ميلان (66 هدفا) وبرشلونة (22 هدفا) وميلان (56 هدفا) وباريس سان جيرمان (56 هدفا) ومانشستر يونايتد (29 هدفا) ولوس أنجليس جالاكسي (53 هدفا) ثم فترته الثانية في ميلان (27 هدفا).

وردا على سؤال حول الوصول إلى هذا الرقم الكبير، قال إبراهيموفيتش لمحطة سكاي إيطاليا "هذا يعني أني سجلت بعض الأهداف خلال مسيرتي".

وأضاف "لكن الشيء المهم هو الاستمرار في مساعدة الفريق بأفضل شكل ممكن. مهمتي تسجيل الأهداف وصناعة فرص ومواقف للتسجيل". وفقا لـ "رويترز".

ووصل إبراهيموفيتش إلى 16 هدفا في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم مع ميلان الذي ينافس بقوة على حصد لقب الدوري لأول مرة في عشر سنوات إذ يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان.

وتوج إبراهيموفيتش بلقب الدوري في أربع دول مختلفة خلال مسيرته الحافلة وسجل الهدف رقم 500 في مباراته رقم 825 مع الأندية.

وخلال تلك الفترة، أحرز إبراهيموفيتش 395 هدفا في مباريات الدوري و57 هدفا في المسابقات الأوروبية و48 هدفا في مسابقات الكؤوس المحلية.