"لا يحصل حتى في الحواري"... ناقد رياضي يعلق على حدث هو الأول في تاريخ الدروي السعودي

علق إعلامي سعودي على حدث هو الأول في تاريخ دوري كرة القدم في بلاده، قائلا إنه "لا يحصل حتى في الحواري".

جاء ذلك خلال تعليق عبد العزيز المريسل المعروف كأبرز مشجعي نادي "النصر" على انتقال عبد الله حمدان إلى نادي "الهلال" قادما من الشباب.

وقال المريسل في تغريدة بحسابه على "تويترط:

"في حياتي كلها لم أشاهد لاعبا يلعب لفريقين في نفس اليوم، حتى في الحواري لم أشاهدها فكيف بدوري كالدوري السعودي للمحترفين !؟".

ومضى متسائلا: "هل يعقل هذا!؟ عبدالله الحمدان يشارك مع الشباب في الجولة وبعد أن ينتقل يلعب في نفس الجولة مع الهلال... وين حصلت قبل كذا!؟".

في حياتي كلها لم اشاهد لاعب يلعب لفريقين في نفس اليوم

حتى في الحواري لم اشاهدها

فكيف بدوري ك #الدوري_السعودي_للمحترفين !!؟

هل يعقل هذا !؟

عبدالله الحمدان يشارك مع #الشباب في الجولة و بعد ان ينتقل يلعب في نفس الجولة مع #الهلال

وين حصلت قبل كذا!؟@alain_ksa@Yalmisehal@ialkassim — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 8, 2021

وبحسب موقع "أخبار 24" السعودي، أصبح الحمدان صاحب حدث استثنائي، حین ُ يسجل اسمه في كشوفات فريقین مختلفین في جولة واحدة بدوري المحترفین.

وأشار إلى أنه "قبل ساعات انضم الحمدان رسمیًا لتدريبات فريق الھلال بعقد لمدة 5 سنوات، وبالتالي سیكون أول لاعب يلعب لفريقین مختلفین في جولة واحدة بالدوري، حین يظھر في مواجھة الھلال المقبلة أمام العین".

ويستعد الهلال لمباراته القادمة ضد "العين" وهي المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء.