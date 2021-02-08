بايرن ميونخ يهزم الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2-0... فيديو

تعرض النادي "الأهلي" المصري لهزيمة أمام "بايرن ميونخ" الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وافتتح نجم بايرن ميونخ، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدفي المبارة في الدقيقة 17 من بداية اللقاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيفة 86.

الاهلي 0-1 بايرن ميونخ

هدف بايرن الأول عن طريق ليفاندوفسكي



pic.twitter.com/96Tzb4KNeu — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021

​وبهذه النتيجة يصعد بايرن إلى النهائي لملاقاة "تيجريس أونال" المكسيكي، بينما يلعب الأهلي الخميس المقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد "بالميراس" البرازيلي.

الاهلي 0-2 بايرن ميونخ

هدف بايرن الثاني عن طريق ليفاندوفسكي

pic.twitter.com/7EDLQKFa1F — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021

​وسيطر بايرن على المبارة بشكل كبير حيث استحوذ النادي الألماني على 69% من المباراة، وسدد على مرمى الأهلي 7 تسديدات، ولعب 7 ضربات ركنية، بينما لم يكن للأهلي أي ضربة ركنية.