بايرن ميونخ يهزم الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2-0... فيديو

وافتتح نجم بايرن ميونخ، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدفي المبارة في الدقيقة 17 من بداية اللقاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيفة 86.
الاهلي 0-1 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021
هدف بايرن الأول عن طريق ليفاندوفسكي
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وبهذه النتيجة يصعد بايرن إلى النهائي لملاقاة "تيجريس أونال" المكسيكي، بينما يلعب الأهلي الخميس المقبل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد "بالميراس" البرازيلي.
الاهلي 0-2 بايرن ميونخ— منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021
هدف بايرن الثاني عن طريق ليفاندوفسكي
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وسيطر بايرن على المبارة بشكل كبير حيث استحوذ النادي الألماني على 69% من المباراة، وسدد على مرمى الأهلي 7 تسديدات، ولعب 7 ضربات ركنية، بينما لم يكن للأهلي أي ضربة ركنية.
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