محلل رياضي يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

كشف محلل رياضي سبب هزيمة فريق "الأهلي" المصري أمام فريق "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واعتبر المحلل المصري خالد بيومي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل المسئولية الكاملة عن الهزيمة.

وقال بيومي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "‏أحترم البايرن طبعا وموسيماني يتحمل كل شيء .. تجهيز للاعبين .. خوف .. تفكير في النتيجة .. تشكيل .. تغييرات لبعض الأسماء .. وتغييرات متأخرة .. الأهلي كان يحتاج مدربا أجرأ مع احترامي لأي رأي".

احترم البايرن طبعا

موسيماني يتحمل كل شي .. تجهيز للاعبين .. خوف .. تفكير في النتيجة .. تشكيل .. تغير ات لبعض الاسماء .. وتغيرات متاخرة .. الاهلي كان يحتاج مدرب اجرئ مع احترامي لاي رائ — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) February 8, 2021

​وانتهت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وبايرن ميونيخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز الفريق الألماني بهدفين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبتحقيق هذا الفوز يتأهل بايرن ميونيخ إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بينما يخوض الأهلي مباراته القادمة لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.