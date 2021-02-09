تطور آخر.. "فرانس فوتبول" تضع صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان على غلافها

وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية صورة قائد برشلونة ليونيل ميسي، بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على غلاف عددها الجديد.

كما نشرت المجلة تقريرًا يتضمن آراء العديد من الخبراء حول كيفية ملائمة ميسي لفريق باريس سان جيرمان، وذلك بعد أسابيع من تصريحات للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان ولاعبين مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونيمار يتحدثون فيها عن رغبتهم في انضمام ميسي إلى صفوف فريقهم.

ومع اقتراب لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان بعد أسبوع واحد فقط في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، تمت إضافة المزيد من الوقود على النار في فرنسا، إذ انتشرت مسألة مستقبل ميسي واهتمام باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، ليعرب النادي الكتالوني عن استيائه من التعليقات المستمرة من العاصمة الفرنسية حول النجم الأرجنتيني.

كما قال مدرب برشلونة رونالد كومان، عندما سئل عن تعليقات دي ماريا بشأن انتقال ميسي: "إنه أمر غير محترم"، حيث زعم الجناح الأرجنتيني أن هناك "فرصة كبيرة" للالتقاء بزميله الدولي.

هذا وأبدى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة انزعاجه من شائعات ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف كومان "إنهم يتحدثون كثيرا عن ليو. إنه لاعب في برشلونة ولدينا مباراة مهمة أمامهم".

يذكر أن ميسي انضم إلى برشلونة، عام 2000، عندما كان عمره 13 عاما، وبدأ ظهوره مع الفريق في 2004، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.