علاء مبارك يغرد بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، على هزيمة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال علاء مبارك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" عقب المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء للنادي الألماني: "هارد لك يا أهلي مجهود كبير وإن شاء الله نعوض فى المباراة القادمة أمام بطل البرازيل ونحقق المركز الثالث".

هارد لك يا أهلي مجهود كبير 👏و ان شاء الله نعوض فى المباراة القادمة امام بطل البرازيل ونحقق المركز الثالث .ان شاء الله . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 8, 2021

وكان نجل الرئيس المصري الأسبق، قد كتب أمس الإثنين قبل ساعات من انطلاق المباراة: "وصول النادى الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير وفخر للكرة المصرية والعربية، مباراة الأهلي مع البايرن مباراة تاريخية بالروح القتالية والعزيمة كل شيء ممكن إن شاء الله".

وصول النادى الأهلي المصرى الى الدور قبل النهائى فى بطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير وفخر للكرة المصرية والعربية ، مباراة الأهلي مع البايرن مباراة تاريخية بالروح القتالية والعزيمة كل شيء ممكن ان شاء الله . #الاهلي_قد_التحدي pic.twitter.com/oH4PqKk20p — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 7, 2021

ويأمل مشجعو القلعة الحمراء في فوز فريقهم بالميدالية البرونزية، في المعركة الكروية المقررة الخميس المقبل أمام بالميراس البرازيلى.

وسبق أن حصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة ذاتها عام 2006، بعدما نجح فى تحقيق الفوزعلى فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2012 بعد خسارته من مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.