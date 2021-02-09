النصر السعودي يعلق على حرمانه من التعاقدات "بسبب مستحقات لاعب"

وقال عبد الرحمن الشهري، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الإعلام والاتصال بالنادي، إن هذه الأخبار غير صحيحة.

إشارة إلى الأخبار بشأن إصدار الاتحاد الدولي FIFA عقوبة على النادي بخصوص عدم دفع مستحقات مخالصة اللاعب أحمد موسى، نوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن النادي قد التزم بسداد جميع الدفعات المنصوص عليها في اتفاقية المخالصة مع اللاعب في الوقت المحدد، وتم ارسال جميع إثباتات السداد للاعب. — AbdulRahman AlShehri (@AlShehri_84) February 8, 2021

وتابع عبر حسابه في موقع توتير، أن الأخبار بشأن عدم دفع المستحقات الخاصة باللاعب أحمد موسى "غير صحيحة".

وأشار إلى أن النادي قام بسداد جميع مستحقات اتفاقية المخالصة مع اللاعب.

وأكد الشهري إرسال جميع إثباتات السداد للاعب.