غضب واسع في مونديال الأندية بعد تصرف ثنائي الأهلي مع أبو تريكة... "فيديو"

أثار تصرف ثنائي النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، مع لاعب الفريق السابق محمد أبوتريكة، ضجة كبيرة، وغضب من اللجنة المنظمة لمونديال للأندية المقام في قطر.

وعقب نهاية المباراة، حرص ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات على مصافحة أبوتريكة نجم الفريق الأحمر الأسبق بالأيدي وهو في المدرج، وتم التقاط فيديو للاعبين ونقله للجنة المنظمة.

وقال أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، أن "تصرف نجمي الفريق المصري أثار تحفظ اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها قطر ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف: "تصرف ثنائي الأهلي مخالف لنظام الفقاعة الطبية الذي تم فرضه من الفيفا منعا لتفشي فيروس كورونا، وهذا الفيديو أثار غضب مسؤولي الفيفا ولكن لا أعلم مدى وجود عقوبات ضد اللاعبين من عدمه"، كما كشف ميدو عن طلب أبوتريكة ووائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، زيارة فندق الإقامة ومصافحة لاعبي الفريق الأحمر ولكن الفيفا واللجنة المنظمة رفضا تماما منعا لخرق نظام نظام الفقاعة الطبية.

وخطف محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق الأنظار عند حضوره إلى ملعب "الريان" لمساندة فريق "القلعة الحمراء"، الأهلي المصري، في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 2-0.