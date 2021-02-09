مصرية تصعد إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وبحسب موقع "يلا كورة" فإن ميار تأهلت إلى الدور الثاني من البطولة، إثر الفوز على الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد، في إطار الدور الأول من البطولة.

وقد تأهلت اللاعبة المصرية بعد أن لجأت اللاعبتان إلى الدخول في مرحلة كسر الإرسال من أجل حسم المجموعة، وهو ما حققته ميار شريف عندما تمكنت من الفوز في الشوط السادس، لتفوز بالمجموعة (7-5) وتصعد إلى الدور الثاني.

يشار إلى أن ميار شريف هي المصنفة رقم 131 عالمياً، وقد أصبحت بعد هذا التأهل أول لاعبة مصرية تحقق الفوز في بطولة استراليا المفتوحة، وتتقدم إلى ثاني أدوارها.

وكانت ميار قد سبق لها أن كانت أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وعن تفاصيل فوزها في مباراة بطولة أستراليا، فقد حسمت ميار المجموعة الأولى أمام المصنفة رقم "187 عالمياً" لصالحها بنتيجة 7 أشواط مقابل 5.

وتعادلت ميار في المجموعة الثانية أمام اللاعبة الفرنسية بنتيجة 4 أشواط لكل منهما ثم (5-5) بعد نهاية الشوط العاشر، ومن ثم لجات اللاعبتان لكسر الإرسال الذي فازت به ميار.