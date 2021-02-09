قطر تطلق فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته العاشرة.. فيديو

وتقام جميع الانشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام بصورة فردية فقط، مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة، ولا يسمح بالرياضات التي تستدعي تلامسا جسديا مثل مباريات الكرة، ولا يسمح كذلك بالرياضات التي يتنافس فيها عدة فرق في مساحة محدودة، بالإضافة إلى عدم السماح بالحضور الجماهيري في أماكن ممارسة النشاطات الرياضية أثناء اليوم الرياضي، وذلك بناء على خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا في دولة قطر، ودرءا لانتشاره وحرصا على سلامة المجتمع، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.
#اليوم_الرياضي_للدولة_2021 هو يوم مهم للجميع من مختلف الأعمار ويعزز أسلوب حياة صحي.#انا_ملتزم_بالكمامة #الرياضة_اسلوب_حياة #دوحة_360 #الدوحة #قطر #Doha #Qatar@qeventc@qasportsforall@MCSQA pic.twitter.com/GvEDgiMVnU— Doha 360 - دوحة 360 (@Doha360qa) February 9, 2021
وتتم جميع الأنشطة الرياضية المرتبطة باليوم الرياضي في أماكن خارجية مفتوحة في الهواء الطلق، وتمنع ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى عدم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية في المدارس والأندية.
في #اليوم_الرياضي_للدولة.. وفي كل يوم— وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 9, 2021
خلك نشيط وآمن .. ومارس رياضتك في حديقتك المفضلة
الرياضة نمط حياة
📌 حديقة سميسمة:https://t.co/sVNU3mqhnT#البلدية_والبيئة #حدائق_قطر #قطر pic.twitter.com/D6owznKvZb
وكانت دولة قطر قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة.
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