قصة "عزل" كهربا والشحات بسبب مصافحة أبو تريكة

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد كشف مصدر من بعثة النادي الأهلي في قطر عن طلب اللجنة المنظمة للبطولة عزل اللاعبين حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا في غرف منفردة، مع عمل مسحة سريعة لهما.

وعللت اللجنة المنظمة طلبها بأن اللاعبين قد اخترقا قواعد الفقاعة الرياضية، التي تقضي بعد الاختلاط بأحد من خارج البعثة، تجنبا للعدوى.

وكان محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق قد حضر إلى ملعب "الريان" لمساندة فريق الأهلي المصري، في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 2-0.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، حرص كهربا، والشحات على مصافحة أبوتريكة بالأيدي وهو في المدرج، وتم التقاط فيديو للاعبين ونقله للجنة المنظمة.

يشار إلى أن الأهلي قد تلقى خسارة بهدفين دون رد على يد بايرن ميونيخ ضمن مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وبناء عليه يتأهب الأهلي لمواجهة "بالميراس" البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.